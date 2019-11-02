Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz (Dk. 46 Avdijaj - Dk. 82 Koray Kılınç), Nwakaeme, Sörloth
Göztepe: Beto, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Borges, Castro, Halil Akbunar (Dk. 70 Deniz Kadah), Soner Aydoğdu (Dk. 90 Atınç Nukan), Mossoro, Jerome
Gol: Dk. 31 Jerome (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 46 Soner Aydoğdu, Dk. 56 Jerome, Dk. 75 Mossoro (Göztepe), Dk. 59 Gökhan Kandemir (Yardımcı antrenör) (Trabzonspor)
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.
47. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışında yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti.
53. dakikada sağdan ceza sahasına gelen topu Halil Akbunar indirdi, ceza sahası önünden Castro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
68. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına gönderdiği topta Sosa'nın volesinde, kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.
75. dakikada sağdan ceza sahasına giren ve çizgiye inen Yusuf Sarı, topu içeriye çıkardı. Altıpas üzerinde Avdijaj'ın vuruşunda, kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı.
90. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında yükselen Koray Kılınç'ın altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Beto gole izin vermedi.
90+4'üncü dakikada sağdan Pereira'nın ortasında uzak kale direği dibinden Novak'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
Karşılaşma, konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.