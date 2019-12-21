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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenKasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Fernandes, Özgür Çek, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Heintz, Mustafa Pektemek (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Fernandes, Özgür Çek, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Heintz, Mustafa Pektemek (Dk. 42 İlhan Depe), Koita

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra, Jefferson, Kenan Özer, Güray Vural, Kayode

Goller: Dk. 5, Dk. 44 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 21 Kenan Özer, Dk. 33 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 10 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 9 Diarra (Gaziantep FK), Dk. 10 Fatih Öztürk (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmanın ilk yarısını, konuk takım 4-1 önde tamamladı.

5. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Güray Vural, pasını sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Morais'e verdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği top Popov'a çarparak kaleye yöneldi. Direk dibinde kaleci Fatih Öztürk'ün kontrol edemediği meşin yuvarlağı Kayode tamamlayarak ağlara gönderdi: 0-1.

10. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sağdan Quaresma'nın kullandığı kornerde Mustafa Pektemek'ten seken topu Veysel Sarı, altıpasın önünde yaptığı kafa vuruşuyla filelere yolladı: 1-1.

21. dakikada konuk takım ikinci golü buldu. Kayode'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında 2 savunma oyuncusu arasında iyi yükselen Kenan Özer'in altıpasın önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

25. dakikada Djilobodji'nin geri pasında kaleci Günay Güvenç, topu uzaklaştırmakta geç kaldı. Günay'ın uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Koita'ya çarptı. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

33. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Kenan Özer'in soldan kullandığı kornerde altıpasa doğru hareketlenen Djilobodji, uygun durumda yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-3.

43. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Kenan Özer, ceza sahasında çizgiye yakın bölgede Quaresma ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. 44. dakikada topun başına geçen Kayode, kaleci Fatih Öztürk ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-4.

Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantep FK 4-1 önde kapattı.

Mustafa Pektemek, Ricardo Quaresma, Fatih Öztürk, Veysel Sarı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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