Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

25.10.2020 14:51
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Halis Özkaya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem SatmanYeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Erkan Kaş, Kubilay Kanatsızkuş, Acquah, Ahmet Ildiz, Karim Hafez, Cueva, TettehGençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Toure, Polomat,...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkaya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Erkan Kaş, Kubilay Kanatsızkuş, Acquah, Ahmet Ildiz, Karim Hafez, Cueva, Tetteh

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Toure, Polomat, Johansson, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Murat Yıldırım, Candeias, Stancu

Goller: Dk. 10 Murat Yıldırım (Gençlerbirliği), Dk. 24 Semih Kaya (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

Maçın ilk dakikasında kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Tetteh, topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Halis Özkahya, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

10. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan Stancu'nun ceza alanına ortasında arka direkteki Candeias, topu Murat Yıldırım'a bıraktı. Murat Yıldırım, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

24. dakikada Yeni Malatyaspor skora denge getirdi. Sarı-siyahlı ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışını Cueva kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında Semih Kaya, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

40. dakikada Yeni Malatyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun kaleye göndermek istediği top, yandan auta çıktı.

41. dakikada Ahmet Ildiz, rakip ceza alanında kazandığı topu Karim Hafez'e gönderdi. Karim Hafez'in vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kerem Ersoy, Zeki Yavru, Semih Kaya, Erkan Kaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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