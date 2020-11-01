45. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında, topa müdahale eden Jevtovic, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok