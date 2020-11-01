Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

01.11.2020 17:09
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duranİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Oğuz Kağan Güçtekin, Jevtovic, Shengelia, Miya, Alper Uludağ, KravetsMedipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael,...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Oğuz Kağan Güçtekin, Jevtovic, Shengelia, Miya, Alper Uludağ, Kravets

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Crivelli (Dk. 13 Giuliano)

Gol: Dk. 45 Jevtovic (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 7 Guilherme, Dk. 21 Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 7. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Miya'ya Aleksic'in müdahalesi sonucu hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Skubic'in şutunda, kaleci Mert Günok topa müdahale ederek gole izin vermedi.

26. dakikada Skrtel'in ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahası sol iç çaprazından sert şutunda, top farklı şekilde auta çıktı.

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.

44. dakikada Aleksic'in ceza sahası içine gönderdiği topa hareketlenen Giuliano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.

45. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında, topa müdahale eden Jevtovic, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

HALİL UMUT MELER, Başakşehir, Konyaspor, Uludağ, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Manchester United maçı öncesi Başakşehir'de Crivelli sakatlandı Milan deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şans
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 60'a yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 60'a yükseldi         
17:14
Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu         
16:54
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı         
16:24
Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi         
16:09
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş         
15:03
Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek         
14:32
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı         
11:58
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 17:30:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei