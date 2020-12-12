Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

12.12.2020 17:05
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur DidiHakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Yusuf BozdoğanÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Doğan Erdoğan, Michalak, Fernando, Boldrin, SkodaGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Kubilay...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Doğan Erdoğan, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Kubilay Sönmez, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tripic, Mossoro, Ndiaye

Gol: Dk. 45+4 Boldrin (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 45+3 Mossoro (Göztepe)

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Fernando'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Boldrin'in gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.

20. dakikada deplasman ekibinin kazandığı faul atışında, Berkan Emir'in yaklaşık 30 metreden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.

33. dakikada ceza sahası sağ tarafında rakibinden sıyrılan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.

34. dakikada kazanılan köşe atışında Tripic'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

45+3. dakikada Michalak'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısı üzerine inceleyen maçın hakemi Özgür Yankaya, penaltıya hükmetti. 45+4'üncü dakikada Boldrin'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Alpaslan Öztürk, Özgür Yankaya, Berkan Emir, Çaykur, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika

Güzel model Floriana Messina'nın boks yaptığı fotoğrafına beğeni yağdı Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol, Avrupa Ligi'nde ayın golü seçildi Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkan kırmızı ışık huzmesi yeni den görüldü Evde çıkan yangında 3 yaşındaki Miray öldü, annesi yaralandı! Yakınları gözyaşlarına boğuldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Kısıtlama günlerinde sokaklar boş kaldı, dizi oyuncuları renkli görüntüler oluşturdu Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu
Zinedine Zidane, Madrid derbisi öncesi favorisinin Atletico Madrid olduğunu duyurdu Zinedine Zidane, Madrid derbisi öncesi favorisinin Atletico Madrid olduğunu duyurdu         
17:08
Belediyenin kurduğu 'şantiye izleme alanı'na vatandaşlardan büyük ilgi Belediyenin kurduğu 'şantiye izleme alanı'na vatandaşlardan büyük ilgi         
16:11
Devrilen ambulansta sağlık görevlileri bebeğe siper olmuş Devrilen ambulansta sağlık görevlileri bebeğe siper olmuş         
15:52
Kız çocuğuna istismarda bulunan sapıktan pişkin sözler: Şeytana uydum, serbest bırakılmamı talep ediyorum Kız çocuğuna istismarda bulunan sapıktan pişkin sözler: Şeytana uydum, serbest bırakılmamı talep ediyorum         
15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar bir günde yaklaşık 700 bin euroluk harcama yapıyor Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar bir günde yaklaşık 700 bin euroluk harcama yapıyor         
09:43
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor         
09:35
Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş         
08:15
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 17:14:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei