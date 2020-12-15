Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

15.12.2020 18:05
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: EryamanHakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık OngunMKE Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 84 Şahverdi Çetin), Atakan Rıdvan Çankaya, Endri Çekici, Pinto, Ender Aygören (Dk. 56 Paintsil, Dk. 90+3 Cebril Karayel), Lobjanidze, Emre Güral (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 84 Şahverdi Çetin), Atakan Rıdvan Çankaya, Endri Çekici, Pinto, Ender Aygören (Dk. 56 Paintsil, Dk. 90+3 Cebril Karayel), Lobjanidze, Emre Güral (Dk. 90+3 Mücahit Can Akçay)

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Sackey, Billong, Burak Can Çamoğlu (Dk. 72 Katranis), Rayane (Dk. 87 Mirkan Aydın), Ribeiro, Akintole (Dk. 87 Traore), Selim Ilgaz (Dk. 46 Boupendza), Gökhan Karadeniz, Diouf (Dk. 72 Barbosa)

Goller: Dk. 69 Sarlija, Dk. 89 Paintsil (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 50 Gökhan Karadeniz (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Diouf, Dk. 85 Boupendza, Dk. 90+1 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 35 Pinto, Dk. 54 Ender Aygören, Dk. 86 Sarlija (MKE Ankaragücü)

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen maçta Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

48. dakikada hakem Hüseyin Göçek, Atakaş Hatayspor'dan Gökhan Karadeniz'e, Ender Aygören'e yaptığı hareketi önce devam ettirdi. Pozisyonu izlemesi tavsiye edilen Hüseyin Göçek, VAR incelemesini yaptıktan sonra 50. dakikada Gökhan Karadeniz'e kırmızı kart gösterdi.

59. dakikada Emre Güral'ın ceza sahasında kendisine verdiği pasla kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Münir topa dokundu ve meşin yuvarlak sağ direğin dibinden kornere gitti.

64. dakikada Lobjanidze'nin sağdan ceza sahasına girerek kale sahasının içine çevirdiği topta bomboş pozisyondaki Emre Güral kötü bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kalecide kaldı.

69. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekici'nin soldan ortasında Emre Güral'ın altıpastan yaptığı kafa vuruşunda, topu takip eden Sarlija, arka direkte meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

75. dakikada MKE Ankaragücü ceza sahasında yaşanan karambolde topla kale sahasının önünde buluşan Billong'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

81. dakikada Sackey'in ceza sahasının dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Fredrich son anda kurtardı.

89. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Soldan aldığı topla kale çizgisine kadar inen Paintsil, Sackey'in hatasını değerlendirerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen Paintsil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Hüseyin Göçek, Erdi Dikmen, Emre Güral, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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