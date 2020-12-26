Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

26.12.2020 18:03
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Gürsel AkselHakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Mustafa SavranlarGöztepe: Megyeri, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Mossoro (Dk. 46 Yalçın Kayan) (Dk. 86 Tripic), Napoleoni (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Göztepe: Megyeri, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Mossoro (Dk. 46 Yalçın Kayan) (Dk. 86 Tripic), Napoleoni (Dk. 63 Burak Süleyman)

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 86 Muhammed Egemen Pehlivan), Chahechouhe (Dk. 88 Vato Arveladze), Mevlüt Erdinç

Goller: Dk. 11 Cherif Ndiaye (Göztepe), Dk. 77 Biglia (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 36 Mossoro (Göztepe), Dk. 53 Ndao (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 15. haftası müsabakasında Göztepe ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada savunmadan gelen topla buluşan Biglia'nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.

57. dakikada ceza sahası dışında Biglia'nın sert şutunda kaleci Megyeri'nin kurtardığı topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

65. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Halil Akbunar'ın ceza sahasına girdikten sonra çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

77. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Murat Paluli'nin müdahalesiyle ceza sahası dışında Ndao'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Biglia, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

90+3 . dakikada sol kanttan hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağında Ndao, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Megyeri topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Serkan Olguncan, Murat Paluli, Berkan Emir, Atınç Nukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Manchester United ile Leicester City 2-2 berabere kaldı Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında duyurdu: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz Acı haberler peş peşe geldi! İki kardeş, 12 gün arayla koronavirüse yenik düştü Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Koronadan ölünce 15 yıldır sahte isimle gezdiği ortaya çıkan şahsın gerçek kimliği DNA sonrası belirlenecek Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu Şişli'de dükkana dalan araç dehşeti yaşattı! O anlar kamerada Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek
Trabzon'da dev karşılaşma! İki takımın da 11'i belli oldu Trabzon'da dev karşılaşma! İki takımın da 11'i belli oldu         
17:54
Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti         
17:31
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak         
17:20
TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin         
16:55
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Alınan tedbirler işe yaradı! Kastamonu'da koronavirüs vakaları yüzde 70 azaldı Alınan tedbirler işe yaradı! Kastamonu'da koronavirüs vakaları yüzde 70 azaldı         
16:20
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 5 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 5 ölü, 3 yaralı         
15:08
46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi 46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi         
14:24
Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak         
14:23
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı         
13:00
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu         
11:46
Üreticiler yumurta zammında topu aracılara attı: Yine onlar kazanıyor Üreticiler yumurta zammında topu aracılara attı: Yine onlar kazanıyor         
10:07
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 18:13:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei