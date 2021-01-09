45+1. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde oluşan karambolde top son olarak Cherif Ndiaye'ye geldi. Bu oyuncunun kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

42. dakikada sağ kanattan Soner'in yaptığı ortada kafa iyi yükselen Brown Ideye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında hızlı gelişen hücumda sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

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