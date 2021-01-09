64. dakikada ev sahibi ekip, farkı 5'e çıkardı. Emre Akbaba'nın soldan şık pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla ağları sarstı: 5-0.

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi.

Sarı kartlar: Dk. 25 Ayite, Dk. 29 Polomat, Dk. 70 Piris da Motta (Gençlerbirliği)

Goller: Dk. 1 Diagne, Dk. 30, 44 ve 45+2 Belhanda, Dk. 64 Oğulcan Çağlayan, Dk. 67 Babel (Penaltıdan) (Galatasaray)

Gençlerbirliği : Übeyd Adıyaman , Johansson, Arda Kızıldağ (Dk. 69 Halil İbrahim Pehlivan), Toure, Polomat, Piris da Motta (Dk. 82 Mustafa Seyhan), Murat Yıldırım , Candeias (Dk. 69 İlker Karakaş), Soner Dikmen, Sefa Yılmaz (Dk. 69 Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek)

Meteoroloji'den bir il için turuncu, 9 il için sarı kodlu sağanak uyarısı