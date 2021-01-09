Stat: Türk Telekom
Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Donk (Dk. 82 Ozornwafor), Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı (Dk. 77 Luyindama), Belhanda (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Babel), Arda Turan, Diagne (Dk. 77 Sekidika)
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Johansson, Arda Kızıldağ (Dk. 69 Halil İbrahim Pehlivan), Toure, Polomat, Piris da Motta (Dk. 82 Mustafa Seyhan), Murat Yıldırım, Candeias (Dk. 69 İlker Karakaş), Soner Dikmen, Sefa Yılmaz (Dk. 69 Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek)
Goller: Dk. 1 Diagne, Dk. 30, 44 ve 45+2 Belhanda, Dk. 64 Oğulcan Çağlayan, Dk. 67 Babel (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 25 Ayite, Dk. 29 Polomat, Dk. 70 Piris da Motta (Gençlerbirliği)
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi.
54. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne'nin vuruşunda kaleci Übeyd topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
64. dakikada ev sahibi ekip, farkı 5'e çıkardı. Emre Akbaba'nın soldan şık pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla ağları sarstı: 5-0.
66. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, karşı karşıya vuruşunu yaptıktan sonra kaleci Übeyd'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Babel, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 6-0.
Müsabakayı sarı-kırmızılı takım 6-0 kazandı.
Kaynak: AA
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