Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

10.01.2021 17:01
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur DidiHakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem HanoğluÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Yasin Pehlivan (Dk. 83 Kemal Rüzgar), Samudio, Fernando (Dk. 46 Baiano), Tunay Torun (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Yasin Pehlivan (Dk. 83 Kemal Rüzgar), Samudio, Fernando (Dk. 46 Baiano), Tunay Torun (Dk. 46 Boldrin), Skoda

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet Özkal, Bergdich, Bakalorz (Dk. 80 Mustafa Yumlu), Murawski, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic (Dk. 80 Sacko), Rodallega

Goller: Dk. 9 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 90+3 Kemal Rüzgar (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Yasin Pehlivan, Dk. 85 Meriah (Çaykur Rizespor), Dk. 39 Bakalorz, Dk. 59 Bergdich, Dk. 62 Rodallega, Dk. 71 Pantilimon, Dk. 79 Lopes (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 18. haftasında yapılan Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor karşılaşması 1-1 tamamlandı.

53. dakikada Skoda'nın defansın arkasına pasında koşu yapan Baiano'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, kaleci Pantilimon yatarak topu kornere çeldi.

60. dakikada defansın hatasında araya giren Skoda'nın karşı karşıya vuruşunda, top kaleci Pantilimon'un göğsüne çarparak oyun alanına döndü.

64. dakikada Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, defanstan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Pantilimon meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

71. dakikada Muhammet Özkal'ın hatasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Skoda'nın yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

73. dakika Abdullah Durak'ın ara pasında ceza yayı sol çaprazında topu kontrol eden Melnjak'ın sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

76. dakikada Boldrin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vurulunda, kaleci Pantilimon uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

86. dakikada sağ çapraz köşe bayrağı önünde kazanılan faul atışında Sagal'ın vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı tokatlayarak çeldi.

90+3. dakikada soldan Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Meriah'ın kafa vuruşunda, top kaleci Pantilimon'dan döndü. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Kemal Rüzgar, topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

Denizlispor, Tunay Torun, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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