Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

11.01.2021 17:15
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Ceyhun SesigüzelBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle (Dk. 45 Kayacan Erdoğan), Cenk Ahmet Alkılıç, (Dk. 87 Murat Uçar), Teikeu, Hasan Hatipoğlu (Dk. 45 Mücahit Albayrak), Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Ceyhun Sesigüzel

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle (Dk. 45 Kayacan Erdoğan), Cenk Ahmet Alkılıç, (Dk. 87 Murat Uçar), Teikeu, Hasan Hatipoğlu (Dk. 45 Mücahit Albayrak), Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal (Dk. 29 Donald), Emrah Başsan, Obertan (Dk. 45+1 Brahim Darri), Novikovas, Ricardo Gomes

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Dimitris Pelkas (Dk. 86 Cisse), Sinan Gümüş (Dk. 63 Valencia), Thiam (Dk. 75 Mbwana Samatta),

Goller: Dk. 45+5 Mert Hakan Yandaş, Dk. 48 Pelkas, Dk. 51 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45+5 Caner Erkin (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe maçı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı ikiye çıkardı. Emrah Başsan'ın rakip sahada kaptırdığı topla Fenerbahçeli futbolcular etkili geldi. Sağ taraftan Sinan Gümüş'ün pasında Pelkas ceza alanına girer girmez vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

50. dakikada Gustavo'nun pasında ceza alanında topla buluşan Mert Hakan Yandaş topa sert vurdu ancak kaleci Kayacan Erdoğan topu çelmeyi başardı.

51. dakikada fark üçe çıktı. Sol Kanattan Caner Erkin'in ortasına yükselen Sinan Gümüş kafa vuruşuyla top filelerle buluştu: 0-3

58. dakikada Novikovas'ın havalandırdığı topu ceza sahası içinde göğsüyle yumuşatan Emrah Başsan'ın röveşata vuruşunda top kaleci Altay Bayırdır'da kaldı.

59. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Kayacan Erdoğan topu iki hamlede kontrol etti.

74. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahası içine yükselttiği topa kafa vuran Teikeu topu az farkla auta gönderdi.

76. dakikada Pelkas'ın pasında ceza alanına giren Valencia'nın vuruşunda kaleci Kayacan Erdoğan topu kornere çeldi.

90+1. dakikada ceza sahası dışında rakibini geçen Ferdi Kadıoğlu'nun sert şutunda top kaleci Kayacan Erdoğan'da kaldı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Erzurumspor Kulübü, Emrah Başsan, Osman Çelik, Cenk Ahmet, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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