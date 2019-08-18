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Toto Akhisar
Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin
, Murat Şener
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci
, Vrsajevic (Dk. 46 Erhan Çelenk), Aykut Çeviker
, Cocalic, Kadir Keleş
, Tolga Ünlü
, Alperen Babacan, Rotman, Burhan Eşer
, Bjarnason (Dk. 58 Çekdar Orhan), Bertuğ Bayar (Dk. 66 Hadzic) Adanaspor
: Karacic, Serdar Bingöl
, Veli Kızılkaya
, İhsan Uğur
Göktaş, Özkan Taştemur, Bagayoko, Okan Adil Kurt
(Dk. 60 Serhat Tunç
), Hakan Barış
, Roni (Dk. 51 Utku Şen), Eren Keleş (Dk. 89 Semih Uçar), Ahmet Dereli
Gol: Dk. 82 Burhan Eşer (penaltıdan) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Bjarnason, Dk. 79 Alperen Babacan (Akhisarspor), Dk. 79 Serhat Tunç, Dk. 80 Eren Keleş, Dk. 81 Veli Kızılkaya (Adanaspor)
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Akhisarspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçın 33. dakikasında Akhisarsporlu Rotman'ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Karacic kurtardı.