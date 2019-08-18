Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
Son Dakika Spor Haber

Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Murat ŞenerAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic (Dk. 46 Erhan Çelenk), Aykut Çeviker, Cocalic, Kadir Keleş, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Rotman, Burhan Eşer, Bjarnason (Dk. 58 Çekdar Orhan), Bertuğ Bayar (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]
Stat: Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Murat Şener
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic (Dk. 46 Erhan Çelenk), Aykut Çeviker, Cocalic, Kadir Keleş, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Rotman, Burhan Eşer, Bjarnason (Dk. 58 Çekdar Orhan), Bertuğ Bayar (Dk. 66 Hadzic)
Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Özkan Taştemur, Bagayoko, Okan Adil Kurt (Dk. 60 Serhat Tunç), Hakan Barış, Roni (Dk. 51 Utku Şen), Eren Keleş (Dk. 89 Semih Uçar), Ahmet Dereli
Gol: Dk. 82 Burhan Eşer (penaltıdan) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Bjarnason, Dk. 79 Alperen Babacan (Akhisarspor), Dk. 79 Serhat Tunç, Dk. 80 Eren Keleş, Dk. 81 Veli Kızılkaya (Adanaspor)
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Akhisarspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçın 33. dakikasında Akhisarsporlu Rotman'ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Karacic kurtardı.
ALPEREN BABACAN, Burhan Eşer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Tuğba Ekinci, içkili fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz'a demediğini bırakmadı
Anne olan oyuncu Seda Bakan, bebeğini emzirirken poz verdi Kubilay Aka ile aşk yaşadığı söylenen Hilal Altınbilek, Miray Daner'in adını duyunca çılgına döndü ŞİŞLİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 01:19:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]