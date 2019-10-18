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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Emre Malok, Deniz Turgut, Oğuz Kağan ÇalışırAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Alperen Babacan, Kadir Keleş, Muhammet Reis (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Erhan Çelenk, Burhan Eşer (Dk. 71 Onur Ayık), Aykut Çeviker, Rotman, Cikalleshi (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Akhisar

Hakemler: Emre Malok, Deniz Turgut, Oğuz Kağan Çalışır

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Alperen Babacan, Kadir Keleş, Muhammet Reis (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Erhan Çelenk, Burhan Eşer (Dk. 71 Onur Ayık), Aykut Çeviker, Rotman, Cikalleshi (Dk. 87 Hadzic)

Eskişehirspor: Yiğit Aydın, Hakan Aslantaş, Furkan Balaban, Sezgin Coşkun, Cemali Sertel (Dk. 46 Bedirhan Altunbaş), Berkay Dabanlı, Issah, Sekidika, İbrahim Halil Öner (Dk. 86 Mehmet Feyzi Yıldırım), Milinkovic, Emre Güral (Dk. 62 Sissoko)

Goller: Dk. 32 Erhan Çelenk, Dk. 59 Aykut Çeviker (Akhirsarspor), Dk. 54 Sekidika (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 38 Milinkovic, Dk. 77 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Dk. 79 Muhammet Reis (Akhirsarspor)

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Akhisarspor, Eskişehirspor'u sahasında 2-1 mağlup etti.

Bu arada Eskişehirspor'da kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun, 45+1. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Aykut Çeviker, Muhammet Reis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:15 Kaynak: AA
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