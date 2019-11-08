Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Bersan DuranAdana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Traore, Vedat Bora, Orhan Taşdelen, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Dk. 35 Carayol), Sinan Kurt (Dk. 65 Kosecki), Stokes, Levent Ayçiçek (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Bersan Duran

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Traore, Vedat Bora, Orhan Taşdelen, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Dk. 35 Carayol), Sinan Kurt (Dk. 65 Kosecki), Stokes, Levent Ayçiçek (Dk. 51 Samed Ali Kaya), Rassoul

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko, Mevlüt Çelik (Dk. 63 Sezgin Coşkun), Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Milinkovic (Dk. 82 İbrahim Halil Öner), Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 63 Alperen Kocabaş), Mehmet Özcan, Cemali Sertel

Goller: Dk. 6 Sekidika, Dk. 48 Sissoko, Dk. 62 Milinkovic (Eskişehirspor), Dk. 8 Mevlüt Çelik (Kendi kalesine), Dk. 51 Stokes (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 73 Kosecki (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'de 11. haftanın açılış maçında Eskişehirspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

Emrullah Şalk, Baran Eraslan, Vedat Bora, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den Visca'ya açık mesaj: Ocak ayında bu iş bitecek
Aytaç Kara'dan Ali Palabayık'a görülmemiş tepki! Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'e günler önce yaptığı penaltı tavsiyesini anlattı! Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 90-82 yendi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 03:46:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]