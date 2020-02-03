Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altanİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Kağan Miray Barış (Dk. 63 Eslem Öztürk), Issah, Ali Dere (Dk. 75 Muhamed Enes Durmuş), Cajic, İbrahim Yılmaz (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Kağan Miray Barış (Dk. 63 Eslem Öztürk), Issah, Ali Dere (Dk. 75 Muhamed Enes Durmuş), Cajic, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Diouf)

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Muhammed Gönülaçar, Fıratcan Üzüm, Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 56 Bahadır Taşdelen), Mujan (Dk. 45 Gomis), Gimbert (Dk. 75 Mücahit Can Akçay)

Goller: Dk. 53 Issah, Dk. 84 Cajic (İstanbulspor), 90+3 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 36 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 50 Akabueze, Dk. 80 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yıldırım, Wellington, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:10 Kaynak: AA
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