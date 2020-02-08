TFF 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor, evinde Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

Goller: Dk. 10 ve Dk. 56 Mete Kaan Demir, Dk. 79 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Eskişehirspor)

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