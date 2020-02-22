Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Tolga Ünlü, Bjarnason (Dk. 46 Muhammet Reis), Erhan Çelenk (Dk. 81 Kadir Keleş), Onur Ayık, Rotman, Burhan Eşer (Dk. 81 Bertuğ Bayar), Cikalleshi
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo, Emeghara (Dk. 72 Darri), Ramazan Civelek (Dk. 65 Engin Bekdemir), Ndao, Sobiech (Dk. 81 Ahmet Aras)
Goller: Dk. 11 Emeghara, Dk. 29 Sobiech (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 16 Bülent Cevahir, Dk. 24 Yalçın Ayhan, Dk. 87 Sabo, Dk. 90+1 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Akhisarspor'u 2-0 yendi.