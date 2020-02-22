Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cem ÖzbayAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Tolga Ünlü, Bjarnason (Dk. 46 Muhammet Reis), Erhan Çelenk (Dk. 81 Kadir Keleş), Onur Ayık, Rotman, Burhan Eşer (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Tolga Ünlü, Bjarnason (Dk. 46 Muhammet Reis), Erhan Çelenk (Dk. 81 Kadir Keleş), Onur Ayık, Rotman, Burhan Eşer (Dk. 81 Bertuğ Bayar), Cikalleshi

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo, Emeghara (Dk. 72 Darri), Ramazan Civelek (Dk. 65 Engin Bekdemir), Ndao, Sobiech (Dk. 81 Ahmet Aras)

Goller: Dk. 11 Emeghara, Dk. 29 Sobiech (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 16 Bülent Cevahir, Dk. 24 Yalçın Ayhan, Dk. 87 Sabo, Dk. 90+1 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Akhisarspor'u 2-0 yendi.

Gökhan Değirmenci, Muhammet Reis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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