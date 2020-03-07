Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Ali Akkor, Hakan KarabalcıkBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Aykut Akgün (Dk. 80 Burak Kapacak), Emirhan Aydoğan (Dk. 61 Atanasov), Recep Aydın, Traore (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Ali Akkor, Hakan Karabalcık

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Aykut Akgün (Dk. 80 Burak Kapacak), Emirhan Aydoğan (Dk. 61 Atanasov), Recep Aydın, Traore (Dk. 72 Ali Akman), Kubilay Kanatsızkuş, Seleznov

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Kağan Miray Bağış (Dk. 62 Muhammed Enes Durmuş), Issah, Eslem Öztürk (Dk. 78 Melih Kabasakal), Ali Dere (Dk. 81 Rıdvan Şimşek), Diouf

Goller: Dk. 66 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 81 Tayfur Bingöl (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Onur Ergün, Dk. 75 Ali Dere, Dk. 86 Etoga, Dk. 90 Alperen Uysal (İstanbulspor), Dk. 82 Atanasov, Dk. 90 Diarra (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı.

Mustafa Öğretmenoğlu, Tayfur Bingöl, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:12 Kaynak: AA
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