Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay
Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Olatunbosun, Mehmet Aytemiz (Dk. 79 Oğuz Han Aynaoğlu), Murat Erdemir, Adamu (Dk. 79 Bekir Can Sönmez), Tidjani, Tayfun Aydoğan, Murat Elkatmış (Dk. 72 Yusuf Talum)
Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Yiğit Emre Çeltik), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Muzaffer Kocaer (Dk. 72 Burak İnce), Hüsamettin Yener
Goller: Dk. 83 Burak İnce, Dk. 86 Metehan Mimaroğlu (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 55 Muzaffer Kocaer, Dk. 88 Oğulcan Ülgün (Altınordu), Dk. 57 Tidjani, Dk. 74 Adamu, Dk. 83 Domgjonas (Menemenspor)
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Altınordu, Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 21:07 - Kaynak: AA
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