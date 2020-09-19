Balıkesirspor: 1-0

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Furkan Ürün, Gökhan BarcınTUZLASPOR: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Yasin Güreler, Segbefia (Dk. 90+3 Tarık Tekdal), Aykut Çeviker, Sarr (Dk. 46 Onat Kutay Kurt), Vedat Bora (Dk. 46 Pucko), Ahmet Yazar (Dk. 65 Nwakali), Özgür Can Özcan (Dk. 54 Gökcan Kaya)BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Bilalli, Batuhan İşçiler, Nwankwo, Emre Şahin (Dk. 77 Görkem Fidan), Serdar Güncü, Ezeh, Otoo, Celal Emir Dede, Kethevoama (Dk. 67 Emirhan Çakır)GOL: Dk. 57 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)SARI KARTLAR: Dk. 36 Ahmet Yazar, Dk. 81 İsmail Konuk, Dk. 84 Segbefia (Tuzlaspor) - Dk. 29 Emre Şahin, Dk. 69 Emirhan Çakır, Dk. 81 Otoo, Dk. 86 Nwankwo (Balıkesirspor)
TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Tuzlaspor evinde karşılaştığı Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:01 - Kaynak: DHA
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