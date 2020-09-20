TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.

MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım