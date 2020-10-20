STAT: AktepeHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Orkun AktaşANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 90 Ogün Bayrak), İrfan Akgün (Dk. 59 Burak Aydın), Uğur Utlu, Barış Alper Yılmaz (Dk.70 Joseph Dodoo), Kone (Dk 70 M.Tahir Babaoğlu)ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Hakan Bilgiç (Dk.87 R.Anıl Başaran), Mehmet Yiğit, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen (Dk. 75 Erkan Taşkıran), İshak Çakmak (Dk. 75 D.Can Davas), Hüseyin Bak, Berat Satılmış, Landel, Del Valle (Dk. 87 Orhan Ovacıklı), PoteGOL: Dk.14 Barış Alper Yılmaz (Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Soner Gönül, Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü) - Mehmet Yiğit (Bandırmaspor)TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti. Başkent ekibi 14'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan taraf oldu.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Ankara Keçiörengücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0 - Son Dakika Spor