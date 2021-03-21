Goller: Dk. 14 Kasango, Dk. 90+2 Gökhan Akkan (kendi kalesine) (Beypiliç Boluspor), Dk. 29 Pedersen (Ankaraspor)

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