Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Hüseyin Aylak

Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Canberk Dilaver, Evren Korkmaz, Donkor, Ahmethan Köse (Dk. 87 Kingsley), Uğurcan Yazğılı, Fıratcan Üzüm (Dk. 65 Berkan Fırat), Celil Yüksel (Dk. 79 Serhat Tunç), Umut Sözen (Dk. 65 Atalay Babacan), Ozegovic (Dk. 87 Hüseyin Çolak)

Akhisarspor: Lukac, Kadir Keleş, Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Semih Görer (Dk. 70 Ayuk), Delarge, Cihat Çelik, Çekdar Orhan, Mert Özyıldırım (Dk. 70 Bertuğ Bayar), Sissoko, Peter

Goller: Dk. 2 Doğukan Nelik (kendi kalesine), Dk. 27 (penaltıdan) ve 67 Ozegovic (Adanaspor), Dk. 58 Donkor (kendi kalesine) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Delarge, Dk. 61 Doğukan Nelik, Dk. 90+1 Bertuğ Bayar (Akhisarspor), Dk. 67 Ozegovic, Dk. 85 Furkan Şeker, Dk. 90 Hüseyin Çolak (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor, sahasında Akhisarspor'u 3-1 yendi.