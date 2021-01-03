Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

03.01.2021 21:17
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Bülent Birincioğlu, Seyfettin Ünal, Baran EraslanYılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Kevin Boli, Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Dk. 69 Rahman Buğra Çağıran), Savicevic (Dk. 89 Yalçın Kılınç), Gökhan Alsan (Dk.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Seyfettin Ünal, Baran Eraslan

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Kevin Boli, Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Dk. 69 Rahman Buğra Çağıran), Savicevic (Dk. 89 Yalçın Kılınç), Gökhan Alsan (Dk. 58 İlyas Kubilay Yavuz), Gyasi (Dk. 46 Guido Koçer), Burak Çalık, Nadir Çiftçi (Dk. 58 Ahmethan Köse)

Adanaspor: Karacic, Ömer Çiçek (Dk. 80 Berkan Fırat), Donkor, Belem, Atalay Babacan (Dk. 71 Serhat Tunç), Celil Yüksel, Evren Korkmaz, Ergin Keleş (Dk. 71 Ozan Papaker), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı (Dk. 90+3 Cenk Alptekin), Canberk Dilaver

Goller: Dk. 63 Erkam Reşmen (kendi kalesine) (Adanaspor), Dk. 73 İlyas Kubilay Yavuz (Penaltıdan), Dk. 90+6 Guido Koçer (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Belem, Dk. 42 Furkan Şeker, Dk. 50 Uğurcan Yazğılı (Adanaspor), Dk. 68 Erhan Kartal, Dk. 90+6 Guido Koçer (Yılport Samsunspor)

? TFF 1. Lig'in 17. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Adanaspor'u 2-1 yendi.

Erkam Reşmen, Erhan Kartal, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı Sosyal medyada "Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira SMA hastası çocuklar için kullanılsın" kampanyası Kahramanmaraş'ın 150 nüfuslu Elbistan ilçesi sis denizinde kayboldu! Kartpostallık görüntüler oluştu Üniversite öğrencisi, kendini barfiks demirine asarak canına kıydı Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi 6 gün önce BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan doktorun testi pozitif çıktı İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı
En çok top kaybettiği maçı oynayan Güven Yalçın Beşiktaş taraftarından tepki gördü En çok top kaybettiği maçı oynayan Güven Yalçın Beşiktaş taraftarından tepki gördü         
21:20
Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde gelen üyeliklerle kasayı doldurdu Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde gelen üyeliklerle kasayı doldurdu         
21:08
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Mensah'ın penaltısını kurtaran Doğan Alemdar, Beşiktaş maçına damga vurdu Mensah'ın penaltısını kurtaran Doğan Alemdar, Beşiktaş maçına damga vurdu         
20:16
Survivor 2021 Gönüllüler takımı belli oldu! İşte yarışacak isimler Survivor 2021 Gönüllüler takımı belli oldu! İşte yarışacak isimler         
19:48
Eksik Beşiktaş, Kayseri'de son dakikalarda galibiyete uzandı ve liderlik koltuğuna oturdu Eksik Beşiktaş, Kayseri'de son dakikalarda galibiyete uzandı ve liderlik koltuğuna oturdu         
18:57
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti         
15:01
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 21:27:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei