Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.
Ligde 28. hafta, bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı. Günün maçında Altay, deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yendi.
Haftaya 56 puanla lider giren GZT Giresunspor, sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.
Liderin en yakın takipçisi Yılport Samsunspor ise rakibinin 2 puan kaybettiği haftada deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 ile geçerek puanını 54'e yükseltti.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 0-2
GZT Giresunspor-İstanbulspor: 0-0
Ankaraspor-Akhisarspor: 4-2
Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0
Altınordu- Eskişehirspor: 6-3
Beypiliç Boluspor- Adanaspor: 1-2
Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1
Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1
Bursaspor-Altay: 1-3
Puan durumu
Ligde 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GZT GİRESUNSPOR
|28
|17
|6
|5
|42
|20
|22
|57
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|18
|54
|3.ALTAY
|28
|17
|2
|9
|55
|30
|25
|53
|4.ADANA DEMİRSPOR
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|23
|52
|5.ALTINORDU
|28
|15
|7
|6
|46
|36
|10
|52
|6.İSTANBULSPOR A.Ş.
|28
|14
|6
|8
|49
|30
|19
|48
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|28
|13
|7
|8
|34
|20
|14
|46
|8.TUZLASPOR A.Ş.
|28
|12
|5
|11
|36
|41
|-5
|41
|9.BURSASPOR
|28
|12
|4
|12
|46
|44
|2
|40
|10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|28
|11
|5
|12
|35
|35
|0
|38
|11.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|28
|10
|8
|10
|33
|36
|-3
|38
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|28
|9
|5
|14
|29
|32
|-3
|32
|13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|28
|8
|8
|12
|30
|40
|-10
|32
|14.ADANASPOR A.Ş.
|28
|8
|7
|13
|37
|41
|-4
|31
|15.MENEMENSPOR A.Ş.
|28
|6
|11
|11
|30
|45
|-15
|29
|16.AKHİSARSPOR
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|-19
|25
|17.ANKARASPOR
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|-25
|19
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|28
|1
|8
|19
|19
|68
|-49
|8
Gelecek haftanın programı
Ligde 29. hafta 9 Nisan Cuma günü oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Ligde gelecek haftanın programı şöyle:
9 Nisan Cuma:
16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
10 Nisan Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Altay-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)
11 Nisan Pazar:
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Adanaspor-Ankaraspor (Yeni Adana)
Kaynak: AA
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