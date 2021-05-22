Futbol: TFF 1. Lig play-off

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Serkan Çimen
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen (Dk. 90+1 Yalçın Kılınç), Veli Çetin (Dk. 46 Coureur), Boli, Mucahit Albayrak, Savicevic, Djedje (Dk. 79 Erhan Kartal), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Hamroun (Dk. 79 Guido Koçer), Nadir Çiftçi
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Kahraman Demirtaş, Yusuf Arslan, Sinan Osmanoğlu, Rahmi Kaya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 81 Şeref Özcan), Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek (Dk. 70 Enis Destan), Furkan Çil (Dk. 90+2 Yusuf Can Esendemir), Recep Aydın
Goller: Dk. 32 Metehan Mimaroğlu, Dk. 90+6 Enis Destan (Altınordu), Dk. 55 Nadir Çiftçi (penaltıdan), Dk. 81 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün, Dk. 72 Rahmi Salih Kaya, Dk. 73 Enis Destan (Altınordu), Dk. 59 Savicevic, Dk. 64 Djedje (Yılport Samsunspor)
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Altınordu, deplasmanda Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı.
İlk maçı 1-0 kazanan İzmir temsilcisi, finalde Süper Lig'e çıkmak için Altay ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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