Futbol: Trendyol Süper Lig

18.01.2026 16:42
Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson (Dk. 62 Cem Üstündağ), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Ali Yavuz Kol), Kerem Demirbay, Ben Ouanes (Dk. 88 Cenk Tosun), Diabate (Dk. 81 Fall), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 62 Gueye)

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay, Soner Dikmen (Dk. 59 Safuri), Abdülkadir Ömür (Dk. 23 Ballet), Saric (Dk. 88 Boli), Storm (Dk. 58 Samet Karakoç), Van de Streek

Sarı kartlar: Dk. 4 Baldursson, Dk. 38 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+3 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa), Dk. 48 Ceesay (Hesap.com Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Hesap.com Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

57. dakikada Ballet'in pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Saric'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

68. dakikada sol kanatta son çizgiden Samet Karakoç'un kale önüne çevirdiği topa Van de Streek'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, açıyı kapatarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

84. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol'un kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda top kaleci Cuesta'da kaldı.

86. dakikada sağ kanattan gelişen atakta çaprazda topla buluşan Ben Ouanes'in geriye çıkardığı pasa Cem Üstündağ'ın yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

Mücadele, golsüz beraberlikle tamamlandı.

Cenk Tosun ilk kez forma giydi

Kasımpaşa'da yeni transfer Cenk Tosun, Antalyaspor maçında ilk kez forma giydi.

Tecrübeli forvet, müsabakanın 88. dakikasında Ben Ouanes'in yerine oyuna dahil oldu.

Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Kasımpaşa ile sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA

