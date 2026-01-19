Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

19.01.2026 22:23
Trendyol Süper Lig'in 18. haftası 3 maçla sona erdi.

Haftanın kapanış gününde TÜMOSAN Konyaspor ile ikas Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.

Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1, Beşiktaş ise İstanbul'da Zecorner Kayserispor'u son dakikalarda kaydettiği golle 1-0 yendi.

Sezonun ikinci yarısına sahasında Gaziantep FK maçıyla başlayan lider Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalarak 2 puan yitirdi.

Zirvenin takipçisi namağlup Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Ligde 18. haftanın sonuçları, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-1

Galatasaray-Gaziantep FK: 1-1

Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: 0-0

Kocaelispor-Trabzonspor: 1-2

Gençlerbirliği-Samsunspor: 1-1

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-3

TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: 1-1

Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-1

Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: 1-0

Puan durumu:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY 18134140132743
2.FENERBAHÇE18126042162642
3.TRABZONSPOR 18115235211438
4.GÖZTEPE 18105324101435
5.BEŞİKTAŞ 189543122932
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ1875629191026
7.SAMSUNSPOR 186842321226
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ186662531-624
9.KOCAELİSPOR186571619-323
10.CORENDON ALANYASPOR184951818021
11.GENÇLERBİRLİĞİ185492225-319
12.ÇAYKUR RİZESPOR184682127-618
13.TÜMOSAN KONYASPOR184682230-818
14.KASIMPAŞA 183781424-1016
15.HESAP.COM ANTALYASPOR1844101631-1516
16.ZECORNER KAYSERİSPOR182971634-1815
17.İKAS EYÜPSPOR1835101125-1414
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK1823131534-199

19. haftanın programı:

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta programı şöyle:

23 Ocak Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

24 Ocak Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

25 Ocak Pazar:

14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

26 Ocak 2026 Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: AA

