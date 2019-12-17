Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa SönmezYılport Samsunspor: Furkan Köse, Caner Arıcı, Oğuz Gürbulak, Ramazan Çevik, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 62 Guido Koçer), Onur Eriş (Dk. 62 Atabey Çiçek), Ahmethan Köse, Nuri Terliksiz, Ferhat Çulcuoğlu (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Yılport Samsunspor: Furkan Köse, Caner Arıcı, Oğuz Gürbulak, Ramazan Çevik, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 62 Guido Koçer), Onur Eriş (Dk. 62 Atabey Çiçek), Ahmethan Köse, Nuri Terliksiz, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 77 Gökhan Alsan), Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Attamah, Atakan Akkaynak, Scepovic, Emir Han Topçu, Barış Alıcı (Dk. 77 Eren Karadağ), Chatziisaias, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 85 Talbi), Orhan Ovacıklı, Muhammet Çelik (Dk. 69 Samudio)

Goller: Dk. 55 Scepovic (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Ahmethan Köse (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 53 Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Muhammet Çelik, Dk. 41 Chatziisaias, Dk. 90+5 Burak Albayrak (Çaykur Rizespor), Dk. 49 Ahmethan Köse, Dk. 70 Caner Arıcı, Dk. 90+2 Oğuz Gürbulak, Dk. 90+3 Furkan Köse, Dk. 90+7 Nuri Terliksiz (Yılport Samsunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, son 16 turuna yükseldi.

53. dakikada Yılport Samsunsporlu futbolcu Enes İslam İlkin, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

55. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Konuk ekibin kullandığı köşe atışında, Chatziisaias'ın ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu arka direkte Scepovic ağlara gönderdi: 0-1

87. dakikada Yılport Samsunspor skora denge getirdi. Ev sahibi takımın atağında, Oğuz Gürbulak'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'den seken topu Ahmethan Köse, plase bir vuruşla filelere yolladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Ahmethan Köse, Samsunspor, Gürbulak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında

Son Dakika Haberleri
01:21 Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı - Son Dakika Spor
01:21 Orhun Ene: "Bu maçtan dersler çıkaracağız" - Son Dakika Spor
01:21 Flamengo 3 golle final biletini aldı! Bafetimbi Gomis... - Son Dakika Spor
00:56 Abdurrahim Albayrak: "Bizim futbolculara dirsek atmışlar" - Son Dakika Spor
00:56 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 01:31:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]