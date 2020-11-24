Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

24.11.2020 20:55
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Yakup Özhan, Sedat Etik, Vedat DemirBursaspor: Canberk Yurdakul, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Ramazan Keskin (Dk. 67 Eren Güler), Ozan İsmail Koç, İsmail Can Çavuşluk, Recep Aydın, Tuğbey Akgün (Dk. 84 Kerem Kök), Berat Altındiş (Dk.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yakup Özhan, Sedat Etik, Vedat Demir

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Ramazan Keskin (Dk. 67 Eren Güler), Ozan İsmail Koç, İsmail Can Çavuşluk, Recep Aydın, Tuğbey Akgün (Dk. 84 Kerem Kök), Berat Altındiş (Dk. 68 Ömer Turan Görgüc), Çağatay Yılmaz (Dk. 78 Batuhan Kör)

Karatay Termal 1922 Konyaspor: Mücahit Atalay, Adem Eren Kabak, Savaş Polat (Dk. 78 Fatih Mankır), Aybars Tüfekçi, Ekrem Kayılıbal, Doğan Can Gölpek, İsmail Güven, Maksut Taşkıran, Görkem Şimşek, Ege Özkayımoğlu (Dk. 38 Mehmet Ali Can), Celal Hanalp

Gol: Tuğbey Akgün (Dk. 45+1) (Bursaspor)

Sarı kart: Dk. 87 Fatih Mankır (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 1-0 yendi ve adını 5. tura yazdırdı.

Cüneyt Köz, Ramazan, Keskin, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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