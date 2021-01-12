Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

12.01.2021 23:59
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Özgür Yankaya, Serkan Ok, İsmail ŞencanYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Zeki Yavru (Dk. 71 Ahmed Ildız), Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 71 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük (Dk. 96 Olcay Şahan) (Dk. 98 Topalli), Fofana (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Serkan Ok, İsmail Şencan

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Zeki Yavru (Dk. 71 Ahmed Ildız), Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 71 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük (Dk. 96 Olcay Şahan) (Dk. 98 Topalli), Fofana (Dk. 96 Lukoki), Umut Bulut (Dk. 119 Murat Akça)

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes (Dk. 114 Şener Özbayraklı), Luyindama, Marcao, Saracchi (Dk. 68 Emre Taşdemir) (Dk. 104 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 68 Etebo), Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel (Dk. 68 Muhammed Kerem Aktürkoğlu), Diagne

Goller: Dk. 101 Umut Bulut (Yeni Malatyaspor), Dk. 120 Luyindama (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 90 Hadebe, Dk. 119 Chabeke (Yeni Malatyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta penaltı atışlarında Yeni Malatyaspor'a 7-6 üstünlük kuran Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

73. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Ndayishimiye, topu kalenin solundan auta gönderdi.

80. dakikada Malatya temsilcisi gole Umut Bulut ile yaklaştı. Sağ kanattan savunma oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç, topu Umut Bulut'a aktardı. Tecrübeli golcünün gelişine vurduğu meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Top, Luyindama tarafında uzaklaştırıldı.

84. dakikada gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasında kalenin sağında topla buluşan Emre Kılınç, şutunu çekti. Kaleci Ertaç Özbir, ayağıyla kalesindeki önledi.

Karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erdi.

Goller uzatmalarda atıldı

101. dakikada Yeni Malatyaspor takımını öne geçiren golü kaydetti. Orta sahada rakip savunmacılardan topu kapan Umut Bulut, ceza sahası yayı yakınlarında kaleyi cepheden gören bir pozisyonda sert bir şut çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluştu: 1-0.

115. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleye yüzünü döner dönmez çektiği şut, kaleci Ertaç Özbir'in kucağında kaldı.

120. dakikada Galatasaray beraberlik golünü Luyindama ile buldu. Konuk ekibin ceza sahasının hemen dibinde sol kanatta kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ömer Bayram'ın şutunda arka direkte topa iyi yükselen Luyindama, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı.

Çeyrek final bileti penaltılarla geldi

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Galatasaray penaltıları kullanan Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Diagne, Marcao, Etebo ve Emre Kılınç topu filelerle buluştururken, Muhammed Kerem Aktürk ise çerçeveyi tutturamadı.

Malatya ekibinde ise Ahmed Ildız, Lukoki, Chebake, Ndayishimiye, Wallace, Murat Akça atışları değerlendirdi. Ev sahibi ekipte Mustafa Eskihellaç ve Jetmir Topalli'nin kullandığı penaltıları ise kaleci Fatih Öztürk kurtardı.

Galatasaray, penaltı atışlarında Yeni Malatyaspor'a 7-6 üstünlük kurarak kupada çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Kupası, Özgür Yankaya, Olcay Şahan, Ertaç Özbir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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