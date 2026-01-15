Futbolcu Yargılandığı Davada Hapis Cezasına Çarptırıldı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024'deki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin aralarında Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Hakim sanıkların 'haksız tahrik altında basit yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti. SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılan tutuklu bulunan futbolcu Mert Hakan Yandaş, "Bizler için Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı şereftir, sıradanlaştırılamaz" dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024'de Rams Park Stadyumu'nda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada futbolda bahis soruşturması çerçevesinde tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşma salonunda Galatasaray Yöneticisi Timur Kuban'ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çekmesi üzerine hakkında tutanak tutuldu. Müşteki Ali Çelikkıran "Ben kimseye bir şey yapmadım ama buna rağmen darp edildim. Gereğinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.

"Bizler için Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı şereftir, sıradanlaştırılamaz"

Başka suçtan tutuklu Mert Hakan Yandaş ise "Olay günü bayrağa yönelik hakaret ettikleri için bu olay meydana geldi. Bizler için Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı şereftir, sıradanlaştırılamaz. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme avukatların da beyanlarının ardından kararını açıkladı. Hakim sanıkların 'haksız tahrik altında basit yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ali Çelikkıran 'müşteki' sıfatıyla, Jaden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin müsabaka sonrası saha içinde gerçekleşen olaylar sırasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atarak darp ettikleri, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur'un şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı, stat müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve Çelikkıran'ın sağlık raporuna göre boyun kırığı bulunduğunun tespit edildiği, ayrıca Adli Tıp Kurumu raporuna göre de kırığın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Jaden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. - İSTANBUL