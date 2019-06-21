Son Dakika Haberleri: "Futbolcuların satışını yeni yönetim belirleyecek"
Son Dakika Güncel Haber

"Futbolcuların satışını yeni yönetim belirleyecek"

1 saat önce

Karşılaştıkları sorunların kulüpten menfaat elde etmek isteyenlerin iktidar savaşı olduğunu ifade eden Bursaspor Başkanı Ali Ay, projeleri ise yeni yönetime devredeceklerini, futbolcuların satışı ile ilgili kararı da yine gelecek yönetimin inisiyatifine bırakacaklarını söyledi.

Karşılaştıkları sorunların kulüpten menfaat elde etmek isteyenlerin iktidar savaşı olduğunu ifade eden Bursaspor Başkanı Ali Ay, projeleri ise yeni yönetime devredeceklerini, futbolcuların satışı ile ilgili kararı da yine gelecek yönetimin inisiyatifine bırakacaklarını söyledi. Bursaspor Başkanı Ali Ay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bursaspor camiası için algı operasyonlarına imkan sağlayan bir gün olduğunu belirten Ay, "Şahsım ve yönetim kurulumuz olarak herhangi bir futbolcunun satışını yapmamız söz konusu değildir. Aksine gelen tekliflere rağmen biz durumun hassasiyetinde olan yöneticiler olarak bu satış ile ilgili detayları yeni oluşacak yönetim kuruluna devrediyoruz. Kaldı ki bugün dahil olmak üzere, geride bıraktığımız birkaç gün içinde serbest kalma ihtimali bulunan oyuncuların alacaklarını ve kulübün genel giderlerini de şahsen ödemiş bulunmaktayım. Yönetici alacakları kulüp tarihinde her zaman temlik altına alınmıştır. Lakin bizler alacaklı olduğumuz 100 milyon üzerindeki rakam için de yeni gelecek yönetime yardımcı olacak, oluşturduğumuz projelerimizi devredecek ve Bursaspor'umuzun hak etmediği bu durumdan kurtulması adına dışarıdan da olsa tüm gayretimizi sergileyeceğiz" dedi. Karşı karşıya kaldıkları durumu kulüpten menfaat elde etmek isteyenlerin iktidar savaşı olarak nitelendiren Başkan Ay, "Bizler artık bu savaşın bir parçası olmak yerine huzur ortamının sağlanması adına elimizden geleni yapan bir yönetim olarak duruş sergileyeceğiz. Tekrar altını çiziyoruz ki süreç içerisinde oluşan projeler yeni yönetime devredileceği gibi, mevcut kadromuzdaki futbolcularımızın satışı ile ilgili kararlar da tümüyle yeni gelecek yönetimin inisiyatifinde olacaktır" diye konuştu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:00 Kaynak: İHA
Ali Ay, Bursaspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maldini, Hakan Çalhanoğlu'nun biletini kesti İspanyol futbolcu Fernando Torres futbolu bıraktı Nuri Şahin'den derbi itirafı: Keşke oynasaydım diyebilirim Bursaspor'da büyük kriz! Gelirlere el konuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 20:00:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Futbolcuların satışını yeni yönetim belirleyecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]