Futbolda 20. Haftanın Programı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Futbolda 20. Haftanın Programı Açıklandı

09.01.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ve diğer liglerin 20. hafta karşılaşmaları için program belli oldu.

Futbolda Trendyol 1. Lig'de 20'inci, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18'inci, Beyaz Grup'ta 20'nci, TFF 3. Lig'de 16'ncı hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol 1. Lig

Yarın:

14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor (Van Atatürk)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK (Diyarbakır)

10 Ocak Cumartesi:

13.30 Serikspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)

16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

11 Ocak Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)

12 Ocak Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Aliağa Futbol (Merkez Spor Kompleksi)

13.00 Fethiyespor-Ankara Demirspor (Serpil Hamdi Tüzün)

15.00 Güzide Gebzespor-Somaspor (Aleattin Kurt)

15.00 Isbaş Isparta 32-Adanaspor (Isparta Atatürk)

11 Ocak Pazar:

13.00 Mardin 1969-Muşspor (Kızıltepe)

13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-KCT 1461 Trabzon (Dağılgan)

15.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Kırklareli Atatürk)

15.00 Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Menemen İlçe)

Beyaz Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 İskenderunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı

13.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-GMG Kastamonuspor (Sincan 15 Temmuz)

11 Ocak Pazar:

13.00 Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor (Ali Hoşfikirer)

13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Altınordu (Erbaa İlçe)

13.00 Sultan Su İnegölspor-Batman Petrolspor (İnegöl İlçe)

13.00 Kepezspor-Karacabey Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)

13.00 Bucaspor 1928-Karaman FK (Yeni Buca)

13.00 Beykoz Anadolu-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Maltepe Hasan Doğan)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-MKE Ankaragücü (13 Şubat)

Nesine 3. Lig

1. Grup

10 Ocak Cumartesi:

15.00 Bursa Nilüfer-Polatlı 1926 (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

15.00 Yalova FK 77-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Yalova Atatürk)

15.00 Kestel Çilekspor-Bursa Yıldırımspor (Minareli Çavuş)

11 Ocak Pazar:

13.00 Bulvarspor-Çorluspor 1947 (Alemdağ)

13.00 Astor Enerji Çankayaspor-İnegöl Kafkasspor (Osmanlı)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-İnkılap Futbol (İBB 100. Yıl)

15.00 Edirnespor-Galataspor (Edirne Şehir)

15.00 Silivrispor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Müjdat Gürsu)

2. Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 Hacettepe Türk Metal 1963-Erciyes 38 Futbol (Başpınar)

13.00 Niğde Belediyespor-Diyarbekirspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Kilis 1984-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (7 Aralık)

11 Ocak Pazar:

13.00 Malatya Yeşilyurtspor-Suvermez Kapadokyaspor (Yeni Malatya)

13.00 Cinegold Ağrı 1970-Kırıkkale FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Karaköprü Belediyespor-12 Bingölspor (Faruk Çelik)

13.00 Silifke Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Silifke Şehir)

13.00 MDGRUP Osmaniyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

3. Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 1926 Bulancakspor-Fatsa Belediyespor (Bulancak İlçe)

13.00 Çayelispor-Pazarspor (Çayeli)

13.00 Amasyaspor FK-Giresunspor (12 Haziran)

15.00 Karabük İdmanyurdu-52 Orduspor FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

11 Ocak Pazar:

13.00 Sebat Gençlikspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Orduspor 1967-Artvin Hopaspor (19 Eylül)

13.00 TCH Group Zonguldakspor FK-Tokat Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Düzce Cam Düzcespor (Yozgat Şehir)

4. Grup

10 Ocak Cumartesi:

13.00 Alanyaspor 1221 Futbol-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Kütahyaspor Futbol-Tire 2021 FK (Dumlupınar)

15.00 Nazillispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Pamukören)

17.00 İzmir Çoruhlu FK-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Altay-Oktaş Uşakspor (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Ocak Pazar:

13.00 Afyonspor-Karşıyaka (Zafer)

15.00 Eskişehir Anadolu Sportif Faaliyetleri-Eskişehirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

15.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Söke 1970 (Balıkesir Atatürk)

Kaynak: AA

Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolda 20. Haftanın Programı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
Taksicilere “mali cihaz“ zorunluluğu geliyor Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
BBP lideri Mustafa Destici: Aile kurumu Türkiye’nin asıl beka meselesidir BBP lideri Mustafa Destici: Aile kurumu Türkiye'nin asıl beka meselesidir
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu 7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:27
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme
09:21
Herkes aynı dertten yakınıyor Derbide Arda Güler’in başına gelenler olay oldu
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
09:02
Galatasaray’dan Fabian Ruiz bombası
Galatasaray'dan Fabian Ruiz bombası
08:32
Arda’nın oyuna girdiği maçta ortalık karıştı: Florentino seni kovacak
Arda'nın oyuna girdiği maçta ortalık karıştı: Florentino seni kovacak
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
08:10
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı İşte kulislere yansıyan rakam
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam
06:56
Trump gözünü bu kez Küba’ya dikti Açık açık tehdit etti
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti
06:40
Suriye’de operasyon sürerken Erdoğan ile Şara’dan kritik görüşme
Suriye'de operasyon sürerken Erdoğan ile Şara'dan kritik görüşme
06:04
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin
Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin
02:59
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
02:21
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
01:16
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:56
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı İşte İstanbul’a geliş tarihi
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 10:13:04. #7.11#
SON DAKİKA: Futbolda 20. Haftanın Programı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.