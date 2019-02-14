Futbolist Gösterdiği Başarı ile Övgü Topladı

İlk defa bir Türk takımının katılma başarısı gösterdiği FIFA eClub World Cup, haftasonu Londra'da düzenlendi.





İlk defa bir Türk takımının katılma başarısı gösterdiği FIFA eClub World Cup, haftasonu Londra'da düzenlendi. Ülkemizi temsil eden Futbolist takımı yarı finalde şampiyonada elense de gösterdiği başarı ile övgü topladı.



Her sene FIFA tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük eSpor organizasyonlarından biri olan FIFA eClub World Cup, geçtiğimiz haftasonu İngiltere'nin Londra kentinde düzenlendi. Oyun severlerin yakından takip ettiği ve severek oynadığı FIFA19'da dünyanın en iyi 16 takımı kozlarını paylaştı. Yaklaşık 250 takım arasından sadece 15 takımın ve bir önceki senenin şampiyonunun katılmaya hak kazandığı turnuvanın elemelerinde Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş ve Futbolist takımları boy gösterdi. Futbolist elemeleri geçen ilk ve tek Türk takımı oldu ve Brondby, Manchester City, Ajax gibi futbol takımlarının yanında Faze Clan ve Vitality gibi dünyaca ünlü eSpor kulüplerinin olduğu sahneye çıktı.



GRUBU LİDER TAMAMLADILAR



Futbolist takımı adına İsmail Can Yerinde "isopowerr" PlayStation konsolunda mücadele ederken, ailesi Türk olan Bulgaristan doğumlu Sezer Sabriev "sanchez" ise Xbox konsolunda yeteneklerini sergiledi. Her birinde İsviçre'de kura ile belirlenen 4 takımın mücadele ettiği 4 gruba ayrılan turnuva, Londra'da Sky stüdyolarında gerçekleşti. Maçlar hem PlayStation hem Xbox hem de 2'ye 2 şeklinde oynandı. C Grubu'nda Bochum, Dijon ve Vitality ile eşleşen Futbolist, 9 maçta sadece 1 kez yenildi ve 18 puanla grubunu lider tamamladı. Grup maçları boyunca koçuyla ve yöneticisiyle bir olan ekip taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Her golden sonra birlikte sevinen, her maça bir gün önce rakipleri hakkında çıkardıkları notlar ile özel olarak hazırlanan Futbolist takımı, ayrıca maçlardan önce yaptıkları ısınma ve gerinme hareketleri ile de profesyonelliklerini gösterdi.



OYUN TAKILINCA ŞANSSIZLIK YAŞADILAR



Çeyrek finalde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ile karşılaşan ekip, ilk maçı kaybetse de diğer iki maçı kazanmasını bildi ve adını yarı finale yazdırdı. Yarı finaldeki rakip King eSports oyuncuları dünya sıralamasında PlayStation birincisi Arjantinli Nicolas ve Xbox birincisi İngiliz Tekkz'di. İlk maçta İsmail, rakibi Nicolas'ı 4-0 yenerek tüm gözleri üzerine çekti. İkinci maçta yenilen ekip, 3'üncü maçta geride götürdüğü karşılaşmada 74'üncü dakikada gole çok yaklaştığı bir anda tam kaleci ile karşı karşıya kalacakken oyunun takılması ile bir şanssızlık yaşadı. Bu talihsiz durum sonrasında gol bulamayan ekip, 3'üncü maçında kuvvetli rakibine yenilerek turnuvaya veda etti. Futbolist'i yenen King eSports daha sonra finalde Dijon takımını rahat geçti ve 2019 FIFA eClub World Cup şampiyonu oldu. Ekip ise turnuvada 3'üncü olarak 10 bin Amerikan doları para ödülü yanında, genel klasmandaki sıralamayı belirleyen çok önemli puanları kazandı. Bu turnuvadan kazandığı puanlarla haziran ayında yapılacak olan global finallere katılmayı neredeyse garantileyen ekip, mart ayında da Singapur'da düzenlenecek olan FUT Champs turnuvasına katılacak.



FIFA eClub World Cup yaklaşık 35 milyon kişi tarafından izlendi. Ayrıca, turnuvada grup maçlarında atılan en güzel 5 golde Futbolist'in attığı 2 gol de yer aldı. Hakkari'den Fransa'da yaşayan gurbetçilere kadar dünyanın her yerinden destek mesajı alan Futbolist ekibi bugün yurda dönecek.



- Bursa

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