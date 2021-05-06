Futbolist May Playlist yayında! - Son Dakika

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden espor organizasyonu Futbolist May Playlist yayında.
Organizasyonun yatırımcılarından biri olan Nuri Şahin'in şarkıları seçtiği Spotify Playlist'i yaklaşık 1 gün önce paylaşıldı. Playlist içinde toplam birbirinden farklı türde 25 şarkı bulunuyor. Hadi bu playliste birlikte göz atalım:
Thinking out Loud - Ed Sheeran
MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X
Astronaut In The Ocean - Masked Wolf
Murder She Wrote - Chaka Demus & Pliers
Evlerinin Önü Boyalı Direk - Öykü & Berk
Shape of You - Ed Sheeran
Someone You Loved - Lewis Capaldi
Leave a Light On - Tom Walker
Sanctuary - Welshly Arms
Legendary - Welshly Arms
Secrets - One Republic
Superstar - David Puentez & Albert Neve
Treat You Better - Shawn Mendes
Viva La Vida | Live in Buenos Aires - Coldplay
DAKITI - Bad Bunny & Jhay Cortez
Fuego Del Calor (feat. Ozuna & Tyga) - Scott Storch
Ana Lahale - Elyanna & Massari
Huyu Suyu - Emir Taha
Omo - Burna Boy
Hayat - Ra'is
Do My Step - Kalin and Myles
Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık
Greece (feat. Drake) - DJ Khaled
Baby One More Time - Yann Muller
Dilemma - Addal
Paylaşılan playlist'e göz atmak için tıklayabilirsiniz. Keyifli dinlemeler!
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