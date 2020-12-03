Futbolun efsanesi Maradona'nın son günlerini geçirdiği oda ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Futbolun efsanesi Maradona'nın son günlerini geçirdiği oda ilk kez görüntülendi

03.12.2020 17:51
Futbolun efsanesi Maradona'nın son günlerini geçirdiği oda ilk kez görüntülendi, System.String[]

Geçirdiği kalp krizi sonrasında 60 yaşında hayatını kaybeden futbolun efsanesi Diego Armando Maradona ölmeden önceki son zamanlarını geçirdiği oda görüntülendi.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında 60 yaşında hayatını kaybeden futbolun efsanesi Diego Armando Maradona ölmeden önceki son zamanlarını geçirdiği oda görüntülendi.

Ölümüyle futbol dünyasını yasa boğan Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmeden önce vakit geçirdiği oda ilk kez görüntülendi.Efsane futbolcu Maradona'nın evinin kapıları Arjantin medyasına açıldı. Maradona'nın geçirdiği ameliyat sonrası yaşamını yitirdiği evde üst kata çıkmakta güçlük yaşadığı gerekçesiyle evinin alt katında dinlendiği ifade edildi. Beynine giden bir kan pıhtısının ardından ameliyat geçiren Maradona, 11 Kasım'da hastaneden taburcu olduktan sonra, kızının 12 bin pounda (125 bin TL) kiraladığı evde yaşamını yitirdi.

ÜST KATA ÇIKAMADIĞI İÇİN ALT KATA YATAK ODASI YAPILDI

Yerel medyadaki haberde, Maradona'nın evin üst katındaki yatak odasına sağlık sorunları nedeniyle çıkmakta zorluk yaşadığı ifade edildi. Evin alt katında bulunan oturma odasının yatak odasına çevrildiği ifade edildi.

DİEGO MARADONA'NIN KARİYERİ

1968: 8 yaşında yeteneği keşfedildi ve mahalle takımı Estrella Roja'da oynamaya başladı.

1976: Porfesyonel kariyerine ülkesinin Argentinos Juniors takımında başladı.

1981: Boca Juniors'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından Barcelona'nın yolunu tuttu.

1982-84: Barcelona'da 58 maça çıktı, 38 gol attı. Kral Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

1984-91: İtalyan ekibi Napoli'ye transfer oldu. 259 maçta 115 gol attı. Zirveye taşıdığı İtalyan ekibinde 2 lig şampiyonluğunun yanında birer kez İtalya Kupası ve Süper Kupası ve?UEFA Kupası elde etti.

1986: Arjantin'in müzesine götürdüğü Dünya Kupası'nda adını dünyaya duyurdu. İngiltere'ye karşı çeyrek finalde attığ gol için 'Tanrı'nın eli' yorumunu getirmesi yıllarca konuşuldu.

1991: Uyuşturucu kullanmaktan 15 ay ceza aldı. 1994 Dünya Kupası'ndan men edildi.

1994-95: 1994'te Textil Mandiyu, 1995'te Racing kulüplerini çalıştırdı.

1997: Napoli'nin ardından Sevilla, Newell's Old Boys ve son olarak da eski takımı Boca Juniors'ın formasını giyen Maradona, aktif kariyerini noktaladı.

2004-2007: Uyuşturucu bağımlılığı yüzünden 2004 ve 2007'de sağlık sorunları ile mücadele etti.

2010: Dünya Kupası'nda Arjantin'in, Almanya karşısında aldığı 4-0'lık yenilginin ardından görevine son verildi. Sonrasında El Vasl, El-Fuajairah, Dorados ve Gimnasia takımlarını çalıştırdı.

2020: 25 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda etti.


- Arjantin
Futbolun efsanesi Maradona'nın son günlerini geçirdiği oda ilk kez görüntülendi
Futbolun efsanesi Maradona'nın son günlerini geçirdiği oda ilk kez görüntülendi
Futbolun efsanesi Maradona'nın son günlerini geçirdiği oda ilk kez görüntülendi
Futbolun efsanesi Maradona'nın son günlerini geçirdiği oda ilk kez görüntülendi
Futbolun efsanesi Maradona'nın son günlerini geçirdiği oda ilk kez görüntülendi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Futbolun efsanesi Maradona'nın son günlerini geçirdiği oda ilk kez görüntülendi - Son Dakika Dünya


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