GABORAS: Gayrimenkul servetimiz erimiş gibi gösteriliyor - Son Dakika

GABORAS: Gayrimenkul servetimiz erimiş gibi gösteriliyor

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Genel Müdürü Kurtuluş Altun, "Dünyanın en değerli ve stratejik toprakları bizim. Zümrüt gibi değerli topraklarımıza karşı dünyanın algısı, kumdan daha ucuz olduğu şeklinde.

GABORAS: Gayrimenkul servetimiz erimiş gibi gösteriliyor, System.String[]

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Genel Müdürü Kurtuluş Altun, "Dünyanın en değerli ve stratejik toprakları bizim. Zümrüt gibi değerli topraklarımıza karşı dünyanın algısı, kumdan daha ucuz olduğu şeklinde. Böyle bir algı olamaz. Gayrimenkul servetimiz erimiş gibi gösteriliyor. Bunun arka planında liraya oynanan oyunun bir benzeri var. Bu manipülasyonun arkasında dış etkiler var." ifadesini kullandı.

Altun, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya konuk oldu.

Gayrimenkul yatırımları ve piyasanın durumuna ilişkin bilgi veren Altun, "Ölü sermayenin geri kazanılması gerekiyor. Ölü sermaye, yatırıma dönüşmeyen gayrimenkul demektir. Gayrimenkullerin, menkule dönüştürülmesi, ekonomik işleyişe kazandırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkul sektörünün dünyanın en büyük sektörlerinden biri olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Gayrimenkul sektörü, 228 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip. Bu durum, Türkiye'de de böyle. Gayri safi milli hasılanın yüzde 16'sı gayrimenkul üzerinden gerçekleşiyor. Üstelik ciddi oranda kaçak sorunumuz varken bu orana ulaşıyoruz. Gayrimenkullerimizi değersizleştirmememiz lazım. Değerleştirme oranları çok yüksek. Dünyanın en değerli ve stratejik toprakları bizim. Zümrüt gibi değerli topraklarımıza karşı dünyanın algısı kumdan daha ucuz olduğu şeklinde. Böyle bir algı olamaz. Gayrimenkul servetimiz erimiş gibi gösteriliyor. Bunun arka planında liraya oynanan oyunun bir benzeri var. Bu manipülasyonun arkasında dış etkiler var."

Altun, gayrimenkulün dolar karşısında etkilenmesi durumunda bunun herkese olumsuz yansıyacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İpoteklerdeki yukarı doğru hareketlilik, kredi risklerindeki artış, ilin bütününde baskılama unsuru oluşturuyor. Dışarıdaki manipülasyon, içerideki baskılama, taşınmaz değerlerini düşürüyor. Bu kadar büyük baskılanan bir teminat aracı olmaz. Bizde tapu takası 2 dakikada oluyor. İngiltere'de bu iş 22 gün sürüyor. Devlet o parayı bloke edince bütün devlet bankaları, 22 gün süreyle finanse ediliyor."

Bursa'daki şahsi ipoteklerde patlama, bilançolarda azalma, kredilerde yükseliş görüldüğünü belirten Altun, "Büyük bir hareketlilik var ancak baskılamadan dolayı piyasaya çok yansımıyor ve değersizleşiyor. Değersizleştirme Bursa için bir tehdittir. Çünkü Bursa diğer illere göre borçluluk açısından daha iyi durumda. Eğer burada gayrimenkule dayalı bir ticaret varsa bu taşınmazların takibinin yapılması gerekir." ifadesini kullandı.

Değerli Taş, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 02:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GABORAS: Gayrimenkul servetimiz erimiş gibi gösteriliyor - Son Dakika Ekonomi

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