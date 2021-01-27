Galata Köprüsü alt geçidinde "kalasla saldırı" davası - Son Dakika

Galata Köprüsü alt geçidinde "kalasla saldırı" davası

27.01.2021 14:17
Galata Köprüsü alt geçidinde

Galata Köprüsü alt geçidinde aralarında Hüseyin Sezer'in de bulunduğu 4 arkadaşın yolunu keserek para istediği ve kalasla vurduğu Sezer'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında müebbet ve 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Doğan Uslu'nun yargılanmasına başlandı.

Galata Köprüsü alt geçidinde aralarında Hüseyin Sezer'in de bulunduğu 4 arkadaşın yolunu keserek para istediği ve kalasla vurduğu Sezer'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında müebbet ve 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Doğan Uslu'nun yargılanmasına başlandı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Doğan Uslu, şikayetçilerden Firdevs Sezer ile Barış Kaya ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinde mobilyacılık yaptığını belirten sanık Doğan Uslu savunmasında, olay günü dinlenmek için Karaköy Sahili'ne gittiğini, eve dönerken alt geçitte düştüğünü söyledi.

Düşünce yoldan geçen 4 kişiye gülmeleri üzerine "Neden böyle yapıyorsunuz?" diye tepki gösterdiğini anlatan Uslu, "Ölen bana küfür etti. Bana saldırdılar. Bir boğuşma yaşandı, ölen kişi bana yumruk attı. Üzerimde çakı vardı ama kullanmadım. Olaydan önce alkol almıştım. Boğuşma sırasında Hüseyin Sezer yerde kaldı. Sonrasında kaçtım. Para isteme durumu söz konusu değil. Çalışan bir insanım. Benim paraya ihtiyacım yok." diye konuştu.

Şikayetçi Barış Kaya, olay gecesi arkadaşlarıyla birlikte olduğunu, sanığa kendisinden para istemesi üzerine 5 TL verdiğini ancak sanığın bu miktarı beğenmeyip yere attığını ve küfür ettiğini aktardı.

Sanığın sonrasında inşaat malzemelerinin bulunduğu bir yerde oldukları için yerden kalas alıp Hüseyin Sezer'in kafasına vurduğunu, sonra da bıçağını çıkarıp kendilerine doğru salladığını anlatan şikayetçi Kaya, "Sanık bıçağı kullanmadığını söylüyor ama benim gömleğim yırtılmıştı, hem de elimden yaralanmıştım." dedi.

Hüseyin Sezer'in annesi olan müşteki Firdevs Sezer de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Olay gecesi Hüseyin Sezer'in yanındaki diğer arkadaşları Nilüfer Gündoğdu ve Emine Karakaş da tanık olarak ifade verdi. Karakaş ifadesi sırasında baygınlık geçirmesi üzerine yakınları tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.

Beyan ve taleplerin ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Hüseyin Sezer'in otopsi raporunun ilgili kurumdan istenilmesine ve olay yeri kamera görüntülerinin bilirkişiye gönderilerek rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim 2020'de saat 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki bir eğlence mekanından çıkan Hüseyin Sezer'in, para isteyen bir kişi tarafından kalasla yaralanması, yanındaki arkadaşlarına da saldırılması olayına ilişkin çalışma başlatmış, olay yerinden kaçan şüpheli Doğan Uslu'yu yakalamıştı. Uslu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Ağır yaralanan Hüseyin Sezer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Doğan Uslu'nun "kasten öldürme" ve "silahla yağmaya teşebbüs" suçlarından müebbet ve 12 yıl kadar hapis cezana çarptırılması isteniyor.

Galata Köprüsü, Hüseyin Sezer, Barış Kaya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Galata Köprüsü alt geçidinde 'kalasla saldırı' davası - Son Dakika


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