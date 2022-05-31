Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi

31.05.2022 20:38

İstanbul'da Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı. Alevlere teslim olan kişi çevredeki esnafın müdahalesi ile söndürüldü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde akşam saatlerinde eline plastik bir orak alan Abdullah Cihat Turan P. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döktü, ardından da kendini ateşe verdi. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna döndü.

OLAY ANBEAN KAYDEDİLDİ

Görenlerin şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

CEBİNDE KONYA'DAN GELİŞ OTOBÜS BİLETİ BULUNDU

Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yaktıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı.

Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı! İşte olay yerinden ilk görüntüler
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Beyoğlu'ndaki kendini yakma teşebbüsüne soruşturma Beyoğlu'ndaki kendini yakma teşebbüsüne soruşturma Ayasofya Medresesi'nde 'Posterist' Poster Sergisi açıldı Ayasofya Medresesi'nde 'Posterist' Poster Sergisi açıldı

Galata Kulesi, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi - Son Dakika


Son Dakika
21:26 Kepçe ile sürücüyü kovalayan operatör, otomobile vurup ters çevirdi
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
20:03 Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 21:39:38. #1.13#
SON DAKİKA: Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement