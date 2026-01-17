Galatasaray 4. Beraberliğini Aldı

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. kez berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren ve ikinci yarıda 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Aslan, bu sonuçla 2025-2026 sezonunda ligde 4. beraberliğini aldı. Cimbom, bu sezon ligde daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kalmıştı.

Bu maçın ardından puanını 43'e çıkaran Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacak. - İSTANBUL