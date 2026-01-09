Galatasaray 8. Süper Kupa'yı Hedefliyor - Son Dakika
Spor

Galatasaray 8. Süper Kupa'yı Hedefliyor

Galatasaray 8. Süper Kupa'yı Hedefliyor
09.01.2026 10:18
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa finalinde 8. kupasını kazanmak istiyor.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek 8. kez bu kupayı kazanmak istiyor.

2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, kupanın yarı finalinde Gaziantep'te karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 4-1'lik skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray'ın hedefi Süper Kupa'yı da alıp kupa sayısını 3'e çıkarmak.

2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonda 7 kez ile en çok kupayı kazanan takım olan Galatasaray, ezeli rakibini mağlup ederek 8. kupayı da kazanmak istiyor.

Victor Osimhen ile Ismail Jakobs yok

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde iki futbolcusundan yararlanamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarıyla mücadele eden Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile Senegalli futbolcu Ismail Jakobs, derbide oynamayacak.

Davinson Sanchez'in dalya heyecanı

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Fenerbahçe karşısında görev alması halinde sarı-kırmızılılarda 100. maçına çıkacak. 2023 yılında İngiliz ekibi Tottenham'dan 9 milyon 500 bin Euro bonservis ödenerek transfer edilen Sanchez, bugüne kadar Trendyol Süper Lig'de 69, UEFA Avrupa Ligi'nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 ve Turkcell Süper Kupa'da da 1 müsabakada oynadı. 29 yaşındaki futbolcu, söz konusu müsabakalarda da 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Kolombiyalı futbolcu, ayrıca Aslan'da Süper Lig'de 2 ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'da da 1'er şampiyonluk yaşadı.

Mauro Icardi, 2 gol daha atarsa Hagi'nin rekorunu geçecek

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda forvette Arjantinli futbolcu Mauro Icardi olacak. Icardi, bu sezon Süper Lig'de 9, Süper Kupa'da da 1 olmak üzere 10 gol kaydetti.

32 yaşındaki futbolcu, ayrıca derbide rakip fileleri 2 kez daha havalandırması durumunda sarı-kırmızılıların tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olacak. Galatasaray'ın Rumen efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, 72 golle bu ünvanın sahibi olarak yer alıyor. Icardi ise sarı-kırmızılılarda görev aldığı 111 maçta 71 gol sevinci yaşadı.

Bu sezon büyük maçlarda yenilmedi

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 4 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu takımlara karşı tek galibiyetini Süper Kupa'da bordo-mavililerle oynadığı müsabakada aldı. Aslan, 3 takımla ligin ilk yarısında oynadığı karşılaşmalarda da sahadan beraberlikle ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

