Galatasaray'a yeni sponsor - Son Dakika

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımının şort reklamı için sağlıklı atıştırmalık markası Mixmey sponsorluk anlaşması yaptı.

Nef Stadı'nda gerçekleştirilen anlaşmanın imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık ve Mixmey Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Ulutürk katıldı.

Törende konuşan Bikem Kanık, sponsorlukların önemine değinerek, "Amatör sporlarda çok önemsediğimiz bazı kavramlar var. Burada öz kaynaklarımıza dönmek, sporu değerli kılmak, sporcu sağlığına katkıda bulunmak asli görevlerimiz. Bu temel kavramlarda buluştuğumuz sponsorlarla yolculuğa çıkmak bizim için ayrıca önemli. Sporcu sağlığı için Mixmey'in ürünlerinin bizimle örtüştüğünü düşünüyoruz. Şimdilik yarı dönemlik bir şort sponsorluğuyla başladık. Önümüzdeki dönemlerde de bizimle birlikte olacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Kadın basketbol takımlarında sakatlık yaşayan sporcularının iyileşmeye başladığını dile getiren Kanık, en kısa sürede iyi bir performansla yollarına devam edeceklerine inandığını aktardı.

Gülçin Ulutürk da Galatasaray Kulübünde daha önce yüzme branşında spor yaptığını hatırlatarak, "Çok gururluyum. Çünkü bana çok şey katmış bir camiaya ben de bir şeyler verebiliyorum. Hedefimiz Mixmey'i Galatasaray gibi bir dünya markası haline getirmek. Bu iki markanın buluşması benim açımdan büyük anlam ifade ediyor. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın şort sponsoru olmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dilerim bu beraberliğimiz sadece yarım sezonla kalmayacak, diğer branşlarda da sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.