Galatasaray, Atletico Madrid Maçına Hazır

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Atletico Madrid maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan sol diz dış yan bağlarında yırtık bulunan Gabriel Sara, sağlık ekibinin kontrolünde antrenmanda yer aldı. Wilfried Singo ise çalışmanın bir bölümünde takımla birlikte yer alırken, antrenmanın devamını salonda bireysel olarak sürdürdü.

Gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü çalışmaya katılmayan Uğurcan Çakır, bugün antrenmana çıkarken; genç stoper Arda Ünyay sakatlığı sebebiyle çalışmada yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Atletico Madrid'i konuk edecek.