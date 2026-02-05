Galatasaray, Can Armando Güner'i Transfer Etti - Son Dakika
Galatasaray, Can Armando Güner'i Transfer Etti

05.02.2026 22:28
Galatasaray, 18 yaşındaki Can Armando Güner'i Borussia Mönchengladbach'tan 350 bin avroya aldı.

Galatasaray, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan genç oyuncu, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, ardından Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu.

Bu sezon Borussia Mönchengladbach'ta 14 maçta forma giyen Güner, 4 gol attı.

Kaynak: AA

