Galatasaray'da 3 Değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de haftaya 43 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kırmızı-siyahlılara konuk oldu.

Galatasaray, sahaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Mario Lemina yer aldı.

Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile yapılan müsabakanın ilk 11'inden 3 oyuncu değiştirdi. Sol bek Eren Elmalı, orta saha oyuncuları Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çeken Buruk, bunların yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü.

Jakobs, 7 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Jakobs, 7 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı formayla ilk 11'deki son maçına 13 Aralık 2025'te Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Trendyol Süper Lig müsabakasında çıkan Jakobs, ardından Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı'nın kampına katıldı. Bu sürede ikişer lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa maçını kaçıran Jakobs, şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvadan döndükten sonra yapılan 1 müsabakada sonradan oyuna girdi.

Sane, ligde 10 maç sonra yedek

Sarı-kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de 10 maç sonra bir maça yedek kulübesinde başladı.

Bu sezon ligde forma giydiği 18 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan Sane, sadece 8. haftadaki Beşiktaş derbisinde yedek soyundu. Derbiden sonraki 10 lig maçının da başlangıç kadrosunda yer alan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez yedeğe çekildi.

Orta sahada rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, orta sahada rotasyona gitti.

Fatih Karagümrük müsabakasıyla son 7 günde 3. maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 28 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, 1 Şubat Pazar günü ise Süper Lig'de Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Okan Buruk, yoğun fikstür nedeniyle orta sahada bazı değişiklikler yaptı. Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çeken Buruk, yerlerine İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü.

Galatasaray taraftarı ilgi göstermedi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maça ilgi göstermedi.

Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile yaptığı müsabakayı tribünde 5 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izledi.

Küfüre karşı pankart

İki takım futbolcuları, müsabaka öncesi küfre karşı pankart taşıdı.

Türkiye Futbol Federasyonunun başlattığı kampanya kapsamında iki takım seremoniye, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıktı.