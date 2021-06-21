Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı

Sarı-kırmızılı kulüpte 5. Fatih Terim dönemi başladı. Başkan Burak Elmas'ın, "Seçilirsem kesinlikle Terim" olacak söylemi ilk haftadan hayata geçirildi. Fatih Terim, yeni Başkan'ın çağrısıyla Bodrum'daki tatili bırakarak Florya'ya geldi. İdman sahasına giren tecrübeli hocayı, futbolcular alkışlarla karşıladı. Aslan'ın ilk idmanı kahkahalar eşliğinde geçti.

Sarı-Kırmızılı takımda patron görevinin başında. Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi bugün saat 11.00'de start verilen antrenmanla başladı. Futbolcular, deneyimli hocayı alkışlarla karşıladı. Fatih Terim'in çok mutlu ve neşeli olduğu görüldü. HERKESLE SOHBET ETTİ Terim, yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'dan uzun uzun bilgi aldı. Futbolcularına sarılıp hepsinin halini hatrını sordu. Çarşamba günü Fatih Terim'in resmi imzayı atması bekleniyor.

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