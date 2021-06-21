Sarı-Kırmızılı takımda patron görevinin başında. Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi bugün saat 11.00'de start verilen antrenmanla başladı. Futbolcular, deneyimli hocayı alkışlarla karşıladı. Fatih Terim'in çok mutlu ve neşeli olduğu görüldü.
Terim, yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'dan uzun uzun bilgi aldı. Futbolcularına sarılıp hepsinin halini hatrını sordu. Çarşamba günü Fatih Terim'in resmi imzayı atması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da 5'inci Fatih Terim dönemi! Florya'ya ayak basan tecrübeli teknik adam alkışlarla karşılandı - Son Dakika Spor