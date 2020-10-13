Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı kaydedildi. Pas organizasyonları ve dar alan oyunlarıyla devam eden idmanın, dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği belirtildi. Antrenmanın ilk bölümünde yer alan Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi'nin daha sonra kendileri için hazırlanan saha dönüş programı çerçevesinde özel bir çalışma yaptığı aktarıldı. Taylan Antalyalı'nın ise tedavisinin ardından kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde tempolu koşu çalışmalarına başladığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını 15 Ekim Perşembe günü sürdürecek.

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