Galatasaray'da çalışmalar sürüyor

Galatasaray takımı, korona virüs nedeni ile lige verilen ara sonrası antrenmanlarına bugün devam etti.



Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günün ikinci çalışmasını bu akşamüstü gerçekleştirdi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılan antrenman, iki ayrı seansta iki ayrı sahada altışar oyuncunun yer aldığı gruplar halinde tamamlandı. Antrenmanın ilk bölümünde koordinasyonlu ısınma hareketleri yapıldı. Ana bölümde ise topla aerob ortamda teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.



Galatasaray, çalışmalarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL